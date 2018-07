Bernardo chega e já fala em disputar vaga com Valdivia

SÃO PAULO - O meia Bernardo foi apresentado nesta terça-feira na Academia de Futebol e chegou mostrando muita disposição. O jogador assinou contrato de empréstimo com o Palmeiras válido até o fim do ano - seus direitos federativos pertencem ao Vasco - e chegou com o objetivo de disputar posição no meio.

"Chego para brigar com os jogadores no meio. Tem o Valdivia, Felipe Menezes e Bruno César. São todos jogadores de qualidade e espero chegar e fazer um grande ano para poder ficar mais tempo aqui", disse o jogador, que vai vestir a camisa 31. Além do meio de campo, Bernardo também pode ser uma boa opção no ataque, como jogou no Goiás e Vasco.

Essa versatilidade foi destacada pelo diretor executivo, José Carlos Brunoro, durante a apresentação do jogador. "Estou feliz por apresentar o Bernardo. Já faz um tempo, desde o ano passado, que a gente queria ele. É um jogador importante pela versatilidade. Espero que ele honre muito a camisa", disse o dirigente, repetindo o discurso tradicional do presidente Paulo Nobre, quando um reforço é apresentado.

Bernardo sabe que a chegada ao Palmeiras é mais uma oportunidade, após passagens sem grande destaque pelo Vasco. "Estou muito motivado. Felicidade imensa de colocar a camisa do Palmeiras. E o que ficou para trás, passou. Espero fazer um grande ano aqui e fazer o meu melhor", projetou.

Apesar da empolgação, o meia não poderá atuar pelo Palmeiras na Copa do Brasil, porque ele defendeu o Vasco na partida contra o Resende, pela competição. Entretanto, ele está disponível para o Campeonato Brasileiro e tem boas chances de estrear já neste domingo, na partida contra o Vitória, na Bahia.