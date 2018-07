Bernardo é relacionado e reforça Palmeiras em Goiânia

Sem entrar em campo desde o dia 30 de julho, quando participou de amistoso contra a Fiorentina, Bernardo passou nesse período por trabalhos de recondicionamento físico após dores musculares. E agora ele pode voltar a ser aproveitado no Palmeiras, sob o comando de Dorival, que o dirigiu no Vasco.

"A oportunidade apareceu. Venho treinando forte há um bom tempo e a chegada do Dorival me deu uma motivação extra, pois eu já tinha trabalhado com ele no Vasco. Se eu puder entrar no domingo, quero ajudar o Palmeiras a sair com esta vitória importante. Sobre o confronto com o Goiás, vamos para lá com o objetivo de vencer para melhorar nosso caminho no Brasileiro", afirmou.

Já Victorino retorna ao Palmeiras após cumprir suspensão automática e deve formar a dupla de zaga com Lúcio. A tendência é que o time entre em campo neste domingo com a seguinte escalação: Fábio; João Pedro, Lúcio, Victorino e Victor Luís; Josimar, Renato, Allione, Diogo e Juninho; Cristaldo.

O volante Matheus Sales, relacionado pela primeira vez diante do Flamengo, foi incluído mais uma vez na lista de relacionados, assim como o lateral-direito João Pedro e o zagueiro Nathan.

O Palmeiras terá vários desfalques diante do Goiás. São eles: Fernando Prass (em readaptação aos movimentos de goleiro após uma cirurgia no cotovelo direito), Wellington (tendão esquerdo), Tobio (recondicionamento físico), Wendel (recondicionamento), Eguren (coxa esquerda), Wesley (recondicionamento), Marcelo Oliveira (recondicionamento), Valdivia (suspensão por ter sido expulso contra o Flamengo) e Leandro (poupado).

Com 22 pontos, o Palmeiras está em 18º lugar no Campeonato Brasileiro e precisa de uma vitória sobre o Goiás para tentar sair da zona de rebaixamento. No primeiro turno, a equipe triunfou por 2 a 0 no Pacaembu.

Confira a lista de relacionados do Palmeiras:

Goleiros: Deola e Fábio.

Laterais: João Pedro, Victor Luis e Juninho.

Zagueiros: Lúcio, Nathan e Victorino.

Volantes: Renato, Josimar e Matheus Sales.

Meias: Patrick Vieira, Allione, Mazinho, Felipe Menezes, Bruno César e Bernardo.

Atacantes: Diogo, Cristaldo, Henrique e Mouche.