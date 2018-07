Bernardo espera bom início de Campeonato Carioca no Vasco

Depois de sofrer com a falta de espaço no Palmeiras e pouco atuar no segundo semestre de 2014, quando estava emprestado ao clube paulista, Bernardo está ansioso para voltar a jogar pelo Vasco. A espera finalmente terminará neste domingo, quando a equipe estreia no Campeonato Carioca contra a Cabofriense, e o meia espera um bom reinício com a camisa cruzmaltina.

"Queremos começar o Carioca muito bem. Os jogadores novos estão confiantes e querem mostrar valor. A torcida pode ter certeza que nossa equipe será forte e competitiva. Iremos buscar sempre os resultados. Batemos na trave nos últimos anos, mas posso garantir que jamais faltou luta. Sei que o torcedor sente quando o resultado não vem. Ser campeão é o nosso grande objetivo", declarou, neste sábado.

Na primeira passagem pelo Vasco, entre 2011 e 2012, Bernardo se tornou xodó da torcida, quase sempre vindo do banco. A partir daí, no entanto, problemas dentro e fora do campo prejudicaram sua sequência no clube. Neste retorno, ele parece contar com a confiança do técnico Doriva, que tem o escalado como titular.