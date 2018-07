Bernardo faz exames e assina contrato com o Santos

Bernardo chega ao Santos após ser dispensado pelo Vasco por ter entrado em atrito com a diretoria. O jogador entrou com uma ação contra o clube carioca na Justiça do Trabalho e ficou sem ambiente no grupo do técnico Cristóvão Borges, mesmo depois de retirar a ação trabalhista.

Liberado pelo Vasco, o meia se tornou o mais novo reforço santista para a sequência da temporada. Agora, o Santos busca um zagueiro para complementar seu elenco. Um dos cotados era Alex Silva, já descartado pelo técnico Muricy Ramalho. "Encerramos as negociações com Alex lá atrás e não falamos mais do jogador", garantiu o treinador.

Mesmo com o interesse em mais um zagueiro, Muricy assegura que os seus titulares vão continuar sendo Edu Dracena e Durval. "Temos a melhor dupla de zagueiros do País, mas como vamos disputar uns 80 jogos no ano, os dois vão precisar de descanso e por isso é preciso mais gente para a posição", explicou o técnico.