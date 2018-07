Bernardo rejeita rótulo de 'herói' no Vasco

RIO - Após salvar o Vasco e adiar a definição do título do Campeonato Brasileiro, o meia Bernardo pregou humildade e rejeitou o rótulo de "herói" do time carioca. O jovem jogador preferiu exaltar o grupo vascaíno, a quem chamou de "família".

"O Vasco hoje é como uma família. Todos se gostam e essa união está sendo fundamental para aguentarmos esse desgastante final de temporada. Acho que as dificuldades que tivemos ao longo do ano acabaram fortalecendo esse time. Por isso, quando o pessoal na rua fala que eu sou herói, digo que herói é o grupo", comentou o meia.

Bernardo, contudo, não deixou de exaltar o gol que marcou aos 46 minutos do segundo tempo. "Estou muito feliz por ainda termos chances de conquistar o título brasileiro e o gol de ontem (domingo) foi muito especial. Vamos fazer a nossa parte para buscar essa conquista enquanto pudermos", pregou.

O meia disse ainda que não se ressente de ficar no banco de reservas. "Ricardo Gomes sempre me elogiou, inclusive publicamente, por me manter tranquilo entrando durante os jogos, mesmo fazendo gols importantes. É claro que todo jogador quer jogar e comigo não é diferente. Mas entendo que quem define o melhor para o time é o treinador e respeito as decisões tanto do Ricardo quanto do Cristóvão (Borges)", declarou.

"Eles me fazem sentir importante para o time e sei que em algum momento eles vão precisar de mim, por isso me mantenho sempre preparado. Mais importante do que vaidade é ser campeão e estamos todos no mesmo barco, buscando os títulos", afirmou.