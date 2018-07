Bernardo se atrasa no treino do Vasco e acaba cortado do clássico

O meia Bernardo está fora do clássico contra o Botafogo no domingo, às 16 horas, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. O jogador foi cortado depois de chegar atrasado ao treino do Vasco deste sábado e irritou os dirigentes do clube, que prometem multá-lo.

A nova confusão em que Bernardo se meteu acontece bem no momento em que ele melhorava sua produtividade no clube. Na sexta-feira, o técnico Doriva rasgou elogios ao atleta pela participação no clássico contra o Flamengo e havia confirmado sua escalação entre os titulares ao lado de Gilberto. Agora, Yago começa em campo no ataque.

Bernardo nem apareceu no campo neste sábado. Ele foi direto para a academia do clube. O motivo do atraso teria sido justificado pela ida a festa de casamento na sexta-feira em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. Luan também ficou de fora dos últimos trabalhos antes do clássico por causa de uma lesão, que inclusive o levou a ser cortado da seleção brasileira olímpica. Ele voltará a ser substituído por Anderson Salles.

O provável time titular do Vasco foi testado por Doriva no treinamento tático deste sábado, que durou 30 minutos. Na atividade, o treinador escalou o time com a seguinte formação: Jordi; Madson, Anderson Salles, Rodrigo e Christiano; Serginho, Guiñazu, Julio dos Santos e Jhon Cley; Yago e Gilberto.

Substituto do goleiro Martin Silva, que está na seleção do Uruguai, o goleiro Jordi festejou a oportunidade. "Esse é o primeiro de muitos clássicos que vou disputar.Vai dar um friozinho na barriga, mas aos poucos me acostumo. Passei por situações como essa na base e lá aprendemos a lidar com essas situações. Me preparei para o jogo contra o Botafogo. Espero ajudar e fazer a diferença para conquistarmos essa vitória importante", disse.