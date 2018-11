Bernardo Silva desfalca Manchester City no duelo contra o West Ham pelo Inglês

O português Bernardo Silva vai desfalcar o Manchester City, neste sábado, diante do West Ham, em jogo válido pela 13.ª rodada do Campeonato Inglês. O anúncio foi feito pelo técnico espanhol Pep Guardiola, em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

"Bernardo não pode jogar este fim de semana, não é muito grave a lesão, mas este jogo não... Eu não sei se ele estará pronto para a próxima terça-feira", disse o treinador, referindo-se ao jogo pela Liga dos Campeões da Europa contra o Lyon, na França.

Bernardo Silva assumiu a vaga no meio de campo deixada pelo belga Kevin de Bruyne, que está com uma lesão no joelho.

Outro que está fora do jogo contra o West Ham é Benjamin Mendy. O lateral-esquerdo francês foi submetido a uma cirurgia no joelho esquerdo recentemente e vai ficar de "dois a três meses em recuperação", segundo Guardiola, que poderá contar com o retorno do zagueiro argentino Nicolas Otamendi.

No Campeonato Inglês, o Manchester City lidera com 32 pontos, dois a mais que o Liverpool. Já na Liga dos Campeões, é o primeiro colocado no Grupo F com nove pontos, três à frente do Lyon.