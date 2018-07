Bernardo Silva faz 2 e Manchester City vence Bayern de Munique de virada

Apagado na seleção portuguesa durante a Copa do Mundo, o meia Bernardo Silva voltou a brilhar neste sábado ao comandar a virada do Manchester City sobre o Bayern de Munique por 3 a 2, em amistoso disputado no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.

O jogador marcou duas vezes e liderou a retomada do time inglês, que chegou a estar perdendo por 2 a 0 em duelo foi válido pela International Champions Cup, competição amistosa que envolve alguns dos principais times da Europa na pré-temporada.

O time alemão saiu na frente com gol de Meritan Shabani aos 15 minutos de jogo. E anotou o segundo aos 24, com Robben. Antes do intervalo, Bernardo Silva balançou as redes pela primeira vez, reduzindo a vantagem do Bayern.

Na volta do intervalo, o técnico Niko Kovac passou a fazer mudanças na equipe. O lateral brasileiro Rafinha foi um dos primeiros a deixar o time, logo no início da etapa final. Foram quatro alterações no total. O Manchester, comandado pelo técnico Josep Guardiola, promoveu cinco mudanças.

E, aos poucos, o City foi tomando conta da partida. O empate veio aos 6 minutos, com gol de Lukas Nmecha. Aos 25, Bernardo Silva marcou pela segunda vez e decretou a virada dos ingleses. Pelo time de Manchester, o brasileiro Douglas, ex-Vasco, esteve em campo durante os 90 minutos.

A partida deste sábado marcou a despedida das duas equipes na competição amistosa.