Bernd Schuster vai trocar Málaga pelo chinês Beijing Guoan

SÃO PAULO - O técnico Bernd Schuster está deixando o Málaga, da Espanha, para comandar o Beijing Guoan, da China. O alemão, que tem como auge na carreira uma passagem pelo Real Madrid na temporada 2007-2008, acerta apenas os últimos detalhes do contrato para anunciar oficialmente sua saída da equipe espanhola. A negociação foi fechada por um pool de empresários, formado por Li Feng, Gabriel Florea e Wilson Bellissi.

O Beijing Guoan será o terceiro clube de Bernd Schuster desde sua passagem pelo Real Madrid. O alemão trabalhou no Besiktas, da Turquia, em 2010 e 2011, e depois ficou um tempo desempregado até ir para o Málaga, no ano passado.

Pelo Real Madrid, Bernd Schuster foi campeão espanhol em 2008 e, entre outras coisas, foi responsável pelo melhor momento do atacante Robinho no clube madrilenho. O alemão dirigiu o Real Madrid em 75 partidas, com 44 vitórias, nove empates e 22 derrotas, um aproveitamento de 58,67%.

O principal jogador do Beijing Guoan é o veterano Frédéric Kanouté, do Mali. O atacante de 36 anos teve passagens por Lyon (França), West Ham United, Tottenham, ambos da Inglaterra, e Sevilla (Espanha).