Bernie Ecclestone diz ter solução para corridas rápidas na Fórmula 1

A Fórmula 1 está em busca de alternativas para tornar mais atrativas suas atividades ao longo do fim de semana de Grande Prêmio. Uma das soluções apresentadas foi a criação de uma corrida rápida, com duração de no máximo uma hora, aos sábados. Porém, o formato da disputa segue sendo discutido, e espera-se uma decisão nas próximas semanas. O ex-chefão da categoria, Bernie Ecclestone, afirmou que sabe resolver o problema e já apresentou sua proposta.

De acordo com Ecclestone, a corrida rápida de sábado deveria render pontos e gerar a inversão do grid de largada para a corrida principal no domingo.

"(A corrida sprint) É uma ideia antiga que já estava sendo discutida na minha época. A chave aqui é fazer direito", disse o britânico em entrevista à revista alemã Auto Motor und Sport, onde também expôs que a corrida de sábado deve ter um diferencial em relação à prova de domingo.

"As pessoas só irão assistir à corrida principal no domingo, se houver algo mais em oferta, além da corrida sprint no sábado. Por que a corrida de domingo deveria ser diferente da corrida de sábado, se o resultado da corrida sprint é o grid de largada para a corrida principal?", indagou Ecclestone.

Uma das possibilidades estudadas seria que as posições conquistadas na corrida rápida de sábado fossem mantidas para a disputa no evento principal no dia seguinte.

“Meu sistema torna as duas corridas emocionantes. Porque no sábado alguém pode se perguntar: ‘Devo ganhar a corrida sprint, mas perder posições no grid, ou é melhor terminar em sexto na corrida sprint e depois começar em quarto na corrida principal?’ Além disso, isso talvez rendesse mais pontos”, explicou o britânico.

A ideia de realizar uma prova classificatória seria aplicada em apenas três circuitos na temporada de 2021: Canadá, Itália (Monza) e Brasil. A primeira corrida da temporada está agendada para o dia 28 de março, em Sakhir, no Bahrein.