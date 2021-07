Berrettini, lesionado, e Coco Gauff, com covid-19, estão fora dos Jogos Olímpicos

Os Jogos Olímpicos de Tóquio sofreram neste domingo mais duas baixas para a disputa das medalhas do tênis. O atual vice-campeão de Wimbledon, o italiano Matteo Berrettini, lesionado, e a promissora americana Coco Gauff, com covid-19, anunciaram que estão fora do evento, que tem abertura marcada para dia 23. Antes, o australiano Alex de Minaur e os britânicos Daniel Evans e Johanna Konta também tiveram que desistir da disputa por terem testado positivo para o novo coronavírus.

Berrettini fez o anúncio da desistência em uma publicação no Instagram. Ele comunicou que está tratando uma lesão na coxa sofrida na final de Wimbledon, quando perdeu para o sérvio Novak Djokovic. Na publicação, disse que passou por um exame e que foi informado que "não está apto para competir por algumas semanas".

Antes da derrota para Djokovic, o italiano construiu uma série de 11 vitórias seguidas para vencer um torneio preparatório para Wimbledon e chegar à sua primeira final de Grand Slam. Por isso, carregava grande expectativa de fazer uma boa campanha em Tóquio. "Representar a Itália é a maior honra para mim, então é devastador perder a Olimpíada. Desejo boa sorte ao time italiano em Tóquio. Eu estarei apoiando vocês até o fim", escreveu.

Já a norte-americana Coco Gauff, de apenas 17 anos, vem chamando a atenção desde 2018, quando tinha apenas 15 anos e se tornou a tenista mais jovem a alcançar a chave principal de Wimbledon. Na ocasião, ela eliminou Venus Williams nas oitavas de final antes de cair para a campeã daquela edição, a romena Simona Halep.

A jovem tenista usou o Twitter para lamentar. "Estou muito decepcionada por ter que compartilhar a notícia de que testei positivo para covid e não poderei jogar nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Sempre foi um sonho meu representar os EUA na Olimpíada e espero ter mais chances no futuro para torná-lo realidade. Desejo a melhor sorte ao Time EUA", escreveu Gauff, que é a atual número 25 no ranking da WTA.

A Associação de Tênis dos Estados Unidos também comentou a ausência da atleta e desejou que ela se recupere logo. "Sabemos que Coco se juntará a todos nós para torcer pelos outros membros do time que viajarão para o Japão e competirão nos próximos dias", diz o comunicado.

As partidas de tênis nos Jogos de Tóquio começam no dia 24 de julho e terminam no dia 1º de agosto, com disputas individuais e em duplas, tanto no masculino quanto no feminino, além de duplas mistas.