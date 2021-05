Berrettini vence norueguês e encara Zverev na final do Masters de Madri

A final do Masters 1000 de Madri terá o alemão Alexander Zverev e o italiano Matteo Berrettini, que venceu a segunda semifinal deste sábado. O atual número 10 do mundo superou o norueguês Casper Ruud por 2 sets a 0, com duplo 6/4, e avançou para disputar sua primeira final de um torneio deste nível.

Aos 25 anos, com um saque matador e um jogo bastante característico de fundo de quadra, o italiano não desperdiçou as chances de break point e tornou o jogo confuso para Ruud, que costuma ser um adversário forte no saibro, fato comprovado atualmente por ter sido a terceira semifinal seguida do norueguês número 22 do mundo.

Com a subida no ranking garantida para o 9º lugar do ranking, Berrettini é o terceiro italiano da história a chegar a uma final de Masters 1000 - Fabio Fognini e o jovem Jannik Sinner também conseguiram.

Na final em Madri, Berrettini enfrentará o campeão de 2018 e atual número 6 do mundo, Alexander Zverev, que venceu também neste sábado sua chave de semifinal contra Dominic Thiem, que era um dos favoritos.