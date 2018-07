Bert van Marwijk renova com seleção holandesa até 2016 Respaldado pelos excelentes resultados quem vem conquistando, o técnico Bert van Marwijk renovou nesta quinta-feira o seu contrato com a seleção holandesa até 2016, quando completará oito anos no cargo. Assim, ele comandará a Holanda nas próximas duas edições da Eurocopa, em 2012 (Polônia/Ucrânia) e 2016 (França), e na Copa do Mundo de 2014, no Brasil.