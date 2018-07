Berti Vogts deixa o comando da seleção do Azerbaijão

Vogts era o técnico do Azerbaijão desde 2008 e deixa a seleção em último lugar no Grupo H do torneio classificatório, depois de perder seus três primeiros jogos nas Eliminatórias. O nome do seu substituto ainda não foi definido.

A Federação de Futebol do Azerbaijão informou que seu presidente, Rovnag Abdullaev, pediu para Vogts para ficar, mas o alemão "notou com pesar que ele não poderia ver seu futuro na seleção do Azerbaijão" e avaliou que faltou "persistência" aos seus jogadores.

Vogts conseguiu o resultado mais relevante da história da seleção do Azerbaijão ao levá-la ao quarto lugar no seu grupo nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2014, ficando à frente da Irlanda do Norte e Luxemburgo e atrás de Rússia, Portugal e Israel.

Como jogador, Vogts venceu a Copa de 1974 pela Alemanha Ocidental. Além disso, em 1996, comandou a Alemanha no título da Eurocopa.