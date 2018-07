Berti Vogts renova com seleção do Azerbaijão até 2014 Ex-jogador e técnico da seleção alemã, Berti Vogts ampliou nesta quarta-feira seu contrato como treinador do Azerbaijão até a Copa do Mundo de 2014, que acontecerá no Brasil. A informação foi confirmada oficialmente pela Associação das Federações de Futebol do Azerbaijão (AFFA).