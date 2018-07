Bertoglio chega ao Grêmio e elogia estrutura do clube Em meio à turbulência por conta da demissão do técnico Caio Júnior, o Grêmio apresentou nesta segunda-feira mais um reforço para a temporada. Trata-se do meia argentino Facundo Bertoglio, que recebeu a camisa número 7, que já pertenceu ao ídolo do clube Renato Gaúcho, das mãos do diretor-executivo Paulo Pelaipe.