Bertoglio ganha vaga de Kléber no ataque do Grêmio O argentino Facundo Bertoglio, novo xodó da torcida tricolor, deve ganhar a vaga do machucado Kleber no ataque do Grêmio. O jogador, que chegou ao clube há pouco mais de um mês, participou do treino coletivo desta quarta-feira no Estádio Olímpico como titular da equipe do técnico Vanderlei Luxemburgo.