Bertoglio, Pará e Pablo devem ser titulares no Grêmio O Grêmio fez na manhã desta terça-feira o seu último treino antes do duelo com o River Plate, de Sergipe, válido pela primeira fase da Copa do Brasil, com três novidades na equipe titular. O lateral Pará, o meia-atacante Bertoglio e o zagueiro Pablo trabalharam na equipe principal e devem começar jogando a partida de quarta-feira, às 19h30, no Estádio Olímpico.