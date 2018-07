Besiktas anuncia liberação de Rhodolfo para assinar com o Flamengo

O zagueiro Rhodolfo deverá ser o mais novo reforço do Flamengo. Nesta quarta-feira, o Besiktas, da Turquia, divulgou um comunicado em seu site oficial para informar que liberou o defensor para acertar os detalhes da sua transferência ao clube carioca, o que vai representar o seu retorno ao futebol brasileiro.

O Besiktas não apresentou qualquer detalhe do acordo fechado com o Flamengo para ceder Rhodolfo, que não deve encontrar problemas para acertar o seu contrato com o time da Gávea. "O Besiktas informa que nosso jogador Rhodolfo iniciou negociações para se transferir ao Flamengo", anunciou o time turco.

O acerto da contratação de Rhodolfo se dá na mesma semana em que o clube repatriou outro jogador, o meia-atacante Everton Ribeiro, que teve a sua chegada oficializada na última segunda-feira, sendo apresentado nesta terça.

Rhodolfo, de 30 anos, estava no Besiktas, tendo passado por uma cirurgia no joelho no primeiro semestre de 2016. Nesta temporada, o zagueiro foi pouco aproveitado no clube turco, tanto que disputou apenas dez partidas.

Antes, no futebol brasileiro, Rhodolfo passou por Atlético Paranaense, São Paulo e Grêmio, sendo campeão da edição de 2012 da Copa Sul-Americana pelo clube paulista. Além disso, recebeu algumas chances na seleção brasileira.

No Flamengo, ele chega para reforçar uma zaga que já conta com Rafael Vaz, o argentino Donatti, Juan, Léo Duarte e Réver, que está com o futuro incerto, pois o seu contrato de empréstimo se encerrará no final de junho.