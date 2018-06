Besiktas será julgado pela Uefa após gato invadir campo na Liga dos Campeões

Um gato pode levar o Besiktas a ser punido pela Uefa. Nesta quinta-feira, o órgão gestor do futebol europeu anunciou que o time turco está sendo investigado por "organização insuficiente" no jogo da última quarta, contra o Bayern de Munique, em casa, pela Liga dos Campeões da Europa.

A partida foi paralisada por um período breve no segundo tempo quando um gato entrou no campo. O árbitro inglês Michael Oliver pegou a bola e aguardou a saída do gato, que pulou uma das placas de publicidade do estádio em Istambul.

O Besiktas também foi indiciado pelo comportamento dos seus torcedores, que jogaram objetos na direção do gramado durante a vitória do Bayern por 3 a 1. O caso será avaliado pela Comissão Disciplinar da Uefa em 31 de maio.

O Bayern tratou a "invasão" do campo com humor e inclui o felino em uma enquete em seu perfil no Twitter sobre qual teria sido o melhor jogador da partida na Turquia. E os torcedores entraram no clima de brincadeira e "elegeram" o gato, em detrimento a Thiago Alcantara, Thomas Müller e Sandro Wagner.

Com a vitória, o Bayern avançou às quartas de final da Liga dos Campeões com um placar agregado de 8 a 1. O seu adversário na próxima fase será conhecido através de sorteio nesta sexta-feira.