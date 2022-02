Zagueiro Betão, ex-Corinthians, deixa hospital após choque de cabeça e perda de memória em SC

O zagueiro Betão, do Avaí, deixou o hospital de Jaraguá do Sul (SC) na manhã desta quinta-feira. O experiente defensor passou a noite lá após sofrer um choque de cabeça com o atacante Jeffinho, do Juventus, durante partida válida pela quarta rodada do Campeonato Catarinense.

"Bom dia, amigos. Acabei de receber alta do hospital aqui em Jaraguá e estou a caminho de Floripa. Em breve estarei pronto para a próxima. Só para informar, o Jefinho (jogador do Juventus) esteve comigo no hospital o tempo todo e também já teve alta e passa bem", informou Betão em suas redes sociais.

O choque aconteceu aos 14 minutos do primeiro tempo. Betão chegou a se levantar após o atendimento médico, mas foi encaminhado ao hospital. Já Jeffinho foi imobilizado dentro de campo.

"Informo que após um forte trauma na cabeça (concussão) sofrido no no jogo, tive perda de memória. Fui encaminhado ao hospital para fazer uma tomografia e não foi constatado nenhuma lesão grave. (...) Diferente do que está sendo noticiado, não tive convulsão e não desmaiei", revelou o ex-jogador do Corinthians.

Em campo, o atual campeão Avaí empatou sem gols contra o Juventus. O time ocupa a sexta colocação com cinco pontos. Neste sábado, pegará o Próspera, às 16h30, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela quinta rodada.