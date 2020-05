Betão, do Avaí, revela que testou positivo para covid-19, mas já está recuperado

Um dos quatro jogadores que testaram positivo para covid-19, nos exames realizados pelo Avaí semana passada, foi o zagueiro Betão. Os nomes dos demais ainda são mantidos em sigilo pelo clube. "Quando fiz os exames, religuei a história. Teve um amigo que veio aqui. Quando ele me ligou falando que deu positivo, você já pensa o pior. Tive uma dor de cabeça e uma gripe forte. Aí fiquei uns 30 dias em casa direto, para não propagar mais o vírus", comentou Betão à Rádio CBN, de Florianópolis.

A boa notícia é que o vírus não está mais ativo em seu organismo, tanto que o zagueiro de 36 anos trabalhou com os demais companheiros na academia do clube na última segunda-feira. Em relação a uma possível volta do Campeonato Catarinense a partir de junho, a Federação Catarinense de Futebol (FCF) aguarda o aval do governo estadual, Betão considerou "muito arriscada".

"Vou falar por mim. Eu acho muito arriscada a volta do futebol neste momento. Primeiramente por causa da saúde. E não sei também se os outros clubes vão ter condições de fazer o que o Avaí fez. Enquanto não tiver uma segurança 100%, acho que é meio arriscado", afirmou o zagueiro. Além de Betão, outros dois jogadores foram considerados imunizados, enquanto um está infectado e ficará de quarentena por duas semanas.