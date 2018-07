Betinho diz que trabalha para mais uma vez fazer história no Palmeiras

SÃO PAULO - O atacante Betinho fez o que, para muitos torcedores, foram os dois gols mais importantes do Palmeiras na temporada. O primeiro diante do Coritiba, no segundo e decisivo jogo da final da Copa do Brasil. E diante do Bahia, na última quarta-feira, fez o gol que sacramentou a vitória por 1 a 0, resultado que manteve a equipe viva na briga para sair da zona do rebaixamento. O jogador comemora a 'estrela' por marcar gols decisivos e avisa que pretende repetir o feito nos próximos jogos.

"Tudo isso é fruto de muito trabalho. Sempre que entro, procuro aproveitar as oportunidades. Eu fiquei marcado na história do clube pelo gol na Copa do Brasil e quero entrar de novo para a história fazendo o gol que vai manter a equipe na primeira divisão", disse o atacante, autor de apenas dois gols com a camisa alviverde.

Diante do Bahia, Betinho fez apenas o 15º jogo dele pelo Palmeiras, sendo que apenas em quatro deles foi titular. Apesar de ser pouco aproveitado, ele garante que em momento algum ficou chateado. "Eu trabalho forte e sempre me dedico. Nunca faço corpo mole, falto aos treinos ou cometo algum ato de indisciplina. Eu quero buscar o meu espaço e se me derem sequência, vou procurar da melhor maneira possível sair dessa situação."

Betinho pode pela primeira vez no Palmeiras conseguir atuar como titular em dois jogos seguidos se for mantido na equipe. O técnico Gilson Kleina comanda nesta sexta-feira, a partir das 16h, um treinamento coletivo no estádio Fonte Luminosa, em Araraquara, local onde o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro no sábado, às 18h30.