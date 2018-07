Betis acerta contratação de zagueiro brasileiro Paulão

Paulão (Paulo Afonso Santos Junior) tem 29 anos e, no Brasil, teve no Vasco da Gama a sua passagem de mais destaque. Em 2006 ele se transferiu para o Naval (Portugal) e de lá foi para o Braga, se destacando na campanha da equipe que foi vice-campeã da Liga Europa em 2011. Vendido ao Saint-Ettienne, ele começou a temporada como titular, mas perdeu espaço e estava jogando pelo time B.

No Betis, Paulão chega com a função de ajudar a dar um jeito na defesa que é uma das piores do Campeonato Espanhol, tendo levado 26 gols em 18 jogos. A equipe ocupa a 11.ª colocação no torneio e, no sábado, tem o clássico local contra o Sevilla.