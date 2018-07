Betis derrota lanterna no Espanhol e fica perto de garantir vaga na Liga Europa

O Betis está muito próximo de confirmar a vaga na próxima edição da Liga Europa. Isso porque derrotou por 2 a 1, de virada, o lanterna e já rebaixado Málaga nesta segunda-feira, no estádio Benito Villamarín, em Sevilha, no fechamento da 35.ª rodada do Campeonato Espanhol.

A vitória consolidou o Betis na quinta colocação na tabela de classificação, agora com 59 pontos - cinco à frente do Villarreal, sexto colocado, e 11 a mais que o rival Sevilla, que ocupa a oitava posição e é o primeiro time fora da zona de classificação da Liga Europa. No entanto, tanto Villarreal como Sevilla têm um jogo da 34.ª rodada por fazer.

Já rebaixado à segunda divisão desde a 33.ª rodada, o Málaga permanece na lanterna com 20 pontos, a dois do Las Palmas, que também teve a sua queda decretada com antecedência.

Apesar da péssima campanha no torneio, o Málaga ofereceu resistência ao Betis e deu trabalho jogando na casa do adversário, tanto que saiu na frente com um gol do marroquino Youssef En-Nesyri no começo do jogo. Contudo, não resistiu à pressão dos mandantes, que marcaram com o dinamarquês Durmisi e o espanhol Fabian os gols do triunfo que coloca a equipe muito perto da Liga Europa, da qual ficou fora na última temporada.