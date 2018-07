Betis derrota Levante e sobe para 4º no Espanhol O Betis se aproximou dos líderes do Campeonato Espanhol, neste domingo, ao derrotar o Levante por 2 a 0, diante de sua torcida. O time de Sevilha subiu para o quarto lugar e encostou no Real Madrid, que empatou sem gols com o Osasuna, no sábado.