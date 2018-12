Betis e Athletic Bilbao goleiam e avançam na Copa do Rei

Sem qualquer dificuldade, o Betis e o Athletic Bilbao confirmaram o favoritismo e avançaram nesta quinta-feira às oitavas de final da Copa do Rei. Após triunfarem nos respectivos jogos de ida, os times aplicaram goleadas de 4 a 0 e, assim, passaram de fase na competição.

O 4 a 0 foi aplicado pelo Betis diante do Racing Santander, em Sevilha, sendo que o time havia triunfado por 1 a 0, como visitante, no primeiro confronto. Jon Ander (contra), Sanabria, em cobrança de pênalti, Sergio León e Lo Celso marcaram os gols da partida.

Já no primeiro jogo sob o comando de Gaizka Garitano, escolhido para substituir o demitido Eduardo Berizzo, o Athletic Bilbao repetiu o placar do duelo de ida e goleou o Huesca, fora de casa, com dois gols de Aduriz e outros dois de Iñaki Williams.

Em casa, o Eibar foi eliminado ao só empatar com o Sporting Gijon por 2 a 2, em casa, após perder o jogo de ida por 2 a 0. O time foi vazado duas vezes no primeiro tempo, por Álvaro Jiménez e Pablo Pérez, e não foi além da igualdade na etapa final, quando marcou com Marc Cucurella e Charles.

Também nesta quinta, o Levante fez 2 a 0 no Lugo, da segunda divisão, com gols de Coke e Dwamena no fim do segundo tempo, passando de fase após empatar na ida, como visitante, por 1 a 1.