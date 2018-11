Betis e Celta encerram rodada do Espanhol com empate de seis gols

A 11.ª rodada do Campeonato Espanhol foi encerrada, neste domingo, com um empolgante empate, com seis gols, entre Betis e Celta por 3 a 3, no estádio Benito Villamarín, em Sevilha. Com o resultado, o time de Vigo chegou aos 14 pontos, em 11.º lugar, enquanto que o da casa tem um ponto a menos, na 14.ª colocação.

Moron e Firpo colocaram o Betis em vantagem, mas Gomez (duas vezes) e Mendez garantiram a virada para o time visitante. Canalez marcou aos 42 minutos da etapa final e definiu o empate.

A liderança do Campeonato Espanhol é do Barcelona com 24 pontos, quatro à frente de Sevilla, Atlético de Madrid e Alavés. O Real Madrid é apenas o sexto colocado, com 17.