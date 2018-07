Betis e Valladolid empatam no encerramento da rodada No encerramento da 23ª rodada do Campeonato Espanhol, Betis e Valladolid não saíram do 0 a 0, nesta segunda-feira, em Sevilha. Num jogo sem grandes emoções, os dois times tiveram jogadores expulsos no segundo tempo, mas nem isso fez com quem a disputa fosse mais aberta e saísse algum gol.