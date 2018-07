Betis empata com La Coruña em 1 a 1 pelo Espanhol O Betis perdeu uma grande chance de seguir sonhando com a zona de classificação para a Liga dos Campeões nesta segunda-feira, ao ficar somente no empate por 1 a 1 diante do desesperado Deportivo La Coruña, pelo Campeonato Espanhol. Mesmo atuando em casa, a equipe de Sevilha não soube aproveitar o péssimo momento do adversário para vencer.