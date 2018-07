Betis empata com time da 2ª divisão na Copa do Rei Um gol do artilheiro Rubén Castro não impediu o Bétis de tropeçar nesta quinta-feira pela Copa do Rei. Jogando fora de casa contra o Las Palmas, da segunda divisão da Espanha, a equipe alviverde cedeu o empate no fim e ficou apenas no 1 a 1. A partida de volta acontece no dia 10 de janeiro, em Sevilha.