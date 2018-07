Betis faz 3 a 1 no Valencia e deixa a zona de rebaixamento

SEVILHA - O meia Salva Sevilla, ironicamente, foi responsável por tirar o Bétis da zona de rebaixamento. Neste domingo, o jogador cujo nome remete ao maior rival do Bétis, marcou dois gols na vitória por 3 a 1 sobre o Valencia, em Sevilha, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol.

Esta foi a primeira vitória do Bétis na competição. Com quatro pontos, a equipe deixou a zona de rebaixamento e subiu para posição intermediária na tabela, no 11.º lugar. Já o Valencia segue apenas com três pontos, agora em 15.º

O Bétis fez o primeiro aos 10 minutos de jogo, com passe de Sevilla para Molina, que chutou forte, sem chances para o brasileiro Diego Alves. Doze minutos depois, Sevilla fez o primeiro dele. Aos 35, o meia aproveitou falha de Oriol Romeu, saiu na cara do goleiro e ampliou. Na segunda etapa, Ricardo Costa descontou.