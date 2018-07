Bétis garante acesso e volta à elite espanhola O Bétis não precisou entrar em campo nesta quinta-feira para confirmar o seu retorno à primeira divisão do Campeonato Espanhol. O tradicional time de Sevilha foi beneficiado pela derrota do Granada no Comitê de Apelação da Real Federação Espanhola de Futebol e não pode mais ser ultrapassado nas duas primeiras posições da divisão de acesso do futebol da Espanha.