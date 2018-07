Betis leva 4 a 3 do Almería em casa na Copa do Rei

Tradicional clube espanhol, o Betis está mesmo longe de seus melhores dias. Rebaixada para a segunda divisão na última temporada, a equipe foi derrotada nesta sexta-feira e se complicou na Copa do Rei. No jogo de ida da quarta fase do torneio, o time de Sevilha recebeu o Almería, era amplamente dominado e perdia por 4 a 0, mas conseguiu reagir e minimizou o prejuízo, buscando o 4 a 3.

O Almería garantirá vaga nas oitavas de final se perder por um gol de diferença - desde que o placar seja menor que 4 a 3 - na volta, dia 16. E a vitória desta sexta começou a ser desenhada logo nos primeiros minutos, com os gols de Mane, aos três, e Dangda, aos cinco. Com o Betis todo no ataque, os visitantes aproveitaram para marcar o terceiro aos 29, com Quique.

A receita deu certo mais uma vez na etapa final, quando Mendez, aos 15, fez o quarto. Somente nos últimos minutos, o Betis conseguiu reagir e marcou com Ruben Castro, aos 34, e com Perquis, aos 39. Os gols deram ânimo aos donos da casa, que, empurrados pela torcida, ainda fizeram o terceiro aos 44, com Molina.

Quem ficou muito próximo de se garantir nas oitavas de final da Copa do Rei foi o Getafe. Nesta sexta-feira, a equipe recebeu o Eibar e venceu por 3 a 0, com dois gols de Pablo Sarabia e um de Álvaro Vázquez. Na volta, no próximo dia 17, poderá perder por até dois gols de diferença que estará classificada.

O único confronto que seguiu em aberto após a partida desta sexta-feira foi o que envolveu Albacete e Levante, que ficaram no empate por 1 a 1. Melhor para o Levante, que conseguiu marcar fora de casa e se classificará na volta, dia 17, em seus domínios, até com um empate por 0 a 0.