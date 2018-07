Betis marca dois nos acréscimos e vira sobre o Valencia O Betis encerrou um jejum de dez jogos sem vitória no Campeonato Espanhol com uma virada espetacular neste sábado. Depois de sair perdendo do Valencia, o Betis marcou duas vezes nos acréscimos, com Martin, e arrancou o triunfo suado no fim da partida.