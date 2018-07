Ex-corintiano Petros assina por 4 anos com o Real Bétis

Nesta quinta-feira, o Real Bétis, da Espanha, anunciou a contratação de Petros, que tinha contrato com o Corinthians até 2018. Agora, o volante firmou um acordo por quatro temporadas com o clube espanhol, válido, portanto, até 2019.

Os detalhes financeiros da transação não foram revelados, mas se sabe que o alvinegro optou por facilitar a liberação de Petros por causa de uma dívida com o empresário do atleta, Fernando Garcia. Além disso, o clube passa por grave crise financeira. Assim, o jogador acabou acertando a sua ida para o clube espanhol.

Petros chegou ao Corinthians no ano passado, após chamar a atenção do clube no Campeonato Paulista, torneio em que defendeu o Penapolense. Ele disputou 63 partidas, com quatro gols marcados, sendo que o seu último compromisso foi o clássico contra o Santos, disputado no último fim de semana.

Antes de chegar ao Penapolense em 2014, Petros defendeu outros clubes pequenos do futebol brasileiro, como o mineiro Boa. E agora, após passar pelo Corinthians, ele acertou a sua transferência para o futebol espanhol.

Além de anunciar a contratação de Petros, o Bétis também marcou para 7 de julho a apresentação do seu segundo reforço para a temporada 2015/2016 do futebol espanhol - antes chegou ao clube, que acaba de voltar à elite, o meia holandês Van der Vaart.

VÍDEO | Petros: “Mi principal característica es robar el balón y salir con fuerza al contragolpe” #BienvenidoPetros https://t.co/m3MtYEzbBE — Real Betis Balompié (@RealBetis) 25 junho 2015

Petros lembrou que outros jogadores brasileiros tiveram sucesso pelo Bétis, como Marcos Assunção e Ricardo Oliveira, e espera seguir os passos dos seus companheiros.

"Sou amigo do Denilson, e como Marcos Assunção, o vi jogar pelo Bétis. Espero dar continuidade ao meu trabalho e aos brasileiros, que, em sua grande maioria, tiveram sucesso aqui", disse, em entrevista ao site oficial do Bétis.