Betis perde mais uma vez e é rebaixado no Campeonato Espanhol

MADRI - O Campeonato Espanhol conheceu neste sábado, em jogo pela 35.ª rodada, o seu primeiro clube rebaixado à segunda divisão da próxima temporada. No estádio Benito Villamarín, em Sevilha, o Betis perdeu mais uma vez e teve confirmado o seu descenso. Mesmo diante de seus torcedores, o time jogou mal e foi derrotado pela Real Sociedad por 1 a 0 - gol do atacante mexicano Carlos Vela, em cobrança de pênalti, aos 3 minutos do segundo tempo.

Com a 23.ª derrota na temporada, o Betis amarga a lanterna com apenas 22 pontos, agora a insuficientes 13 pontos de desvantagem para o Getafe, o último fora da zona de rebaixamento. Almería, com 30 pontos, e Valladolid, com 32, também integram hoje a área da degola, mas seguem com boas chances de escapar nas quatro partidas restantes.

Já a Real Sociedad mantém viva a possibilidade de classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. Com 57 pontos, na sexta colocação, tem cinco a menos que o rival basco Athletic Bilbao, hoje em quarto lugar. O quinto é o Sevilla, com 59. Os dois se enfrentam neste domingo, em Bilbao.