Betis tropeça no Bilbao no fechamento da rodada Concorrente de Málaga e Valencia por uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada, o Betis falhou diante do Athletic de Bilbao, nesta segunda-feira, no fechamento da 20.ª rodada do Campeonato Espanhol, ao ficar apenas no empate em 1 a 1 no Estádio Benito Villamarín, em Sevilha.