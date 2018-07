Betis vence Celta e volta ao quinto lugar no Espanhol O Betis conseguiu uma importante vitória diante do Celta de Vigo nesta segunda-feira, por 1 a 0, mesmo fora de casa, no encerramento da 16.ª rodada do Campeonato Espanhol, e voltou ao quinto lugar da tabela, na zona de classificação para a Liga Europa. Jorge Molina marcou o único gol da partida, que deixou o Celta em situação complicada na briga contra o rebaixamento.