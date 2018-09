Betis vence clássico com o Sevilla e conquista primeiro triunfo no Espanhol

Depois de resultados ruins nas duas primeiras rodadas, o Betis conquistou sua primeira vitória no Campeonato Espanhol logo em cima de seu maior rival, o Sevilla, neste domingo, ao vencer o clássico de Sevilha por 1 a 0, em casa, no Estádio Benito Villamarín.

A partida foi equilibrada e decidida nos minutos finais a favor do Betis, com um gol do meia Joaquín. No lance, o experiente jogador de 37 anos, que havia acabado de entrar em campo, recebeu cruzamento do argelino Mandi e, livre na pequena área, cutucou de cabeça no canto direito do gol, aos 35 minutos da etapa final.

Não foi só a primeira vitória do Betis, como também a primeira vez que a equipe balançou as redes no torneio. Nos outros dois jogos anteriores, havia perdido para o Levante por 3 a 0 e empatado sem gols com o Alavés.

O time da casa pressionou em boa parte do clássico e só conquistou seu primeiro triunfo na competição depois que ficou com um jogador a mais em campo em razão da expulsão de Mesa, que levou dois cartões amarelos e deixou sua equipe desfalcada por quase trinta minutos.

O resultado tira o Betis da zona de rebaixamento e coloca a equipe na 13ª posição, agora com os mesmo quatro pontos que outras 11 equipes na tabela de classificação, incluindo o Sevilla, que aparece na frente arquirrival, na quinta posição, por ter saldo de gols superior (2 contra -2).