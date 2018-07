Betis vence fora de casa e afunda o Málaga na zona de rebaixamento do Espanhol

Após seis partidas sem vencer no Campeonato Espanhol, o Betis se recuperou e voltou a somar três pontos nesta segunda-feira. Mesmo fora de casa, o time de Sevilha levou a melhor sobre o Málaga por 2 a 0, no encerramento da 16.ª rodada, e afundou o adversário na zona de rebaixamento.

Com o resultado, o Betis subiu para 21 pontos, na oitava colocação, e se reaproximou da zona de classificação para as competições europeias. Na próxima sexta, a equipe vai receber o Athletic Bilbao, novamente pelo Espanhol. Já o Málaga parou nos 11 pontos, na penúltima colocação, e tenta a recuperação em duelo direto na quinta com o Alavés, que tem 12, fora de casa.

Diante de um adversário em crise, o Betis foi para cima nesta segunda e abriu o placar aos 23 minutos. Joaquin fez bela jogada pela direita e tocou dentro da área para Sergio León, que girou batendo de primeira. O goleiro Roberto ainda tocou na bola, mas não impediu que ela morresse na rede.

Na etapa final, o Málaga se lançou ao ataque e foi castigado. Aos 15 minutos, Barragan aproveitou cruzamento da esquerda e tocou na área para Camarasa marcar. Somente 11 minutos depois, Adrian González foi expulso e acabou com qualquer chance de reação dos donos da casa.