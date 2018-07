Bétis vence lanterna Zaragoza, fora de casa, no Espanhol

Com a vitória, o time de Sevilha chegou aos 29 pontos, na 12.ª colocação da tabela. Na próxima rodada, o adversário será o Getafe, em casa, no sábado. Já o Zaragoza estacionou nos 15 pontos, na última colocação, cinco pontos atrás do Sporting Gijón, penúltimo, e 11 atrás do Villarreal, primeiro fora da zona de rebaixamento. A equipe buscará a reabilitação diante do Málaga, também no próximo sábado.

Na partida desta segunda, o Zaragoza até resistiu nos primeiros minutos, mas viu o Bétis sair na frente aos 41 do primeiro tempo, com Castro. Na volta para a segunda etapa, o atacante voltou a aparecer, aos 24 minutos, e selou a nona vitória da equipe no Espanhol.