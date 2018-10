Betis vence Leganés com gol no fim e assume quinta posição do Espanhol

Com um gol marcado por Loren Moron aos 44 minutos do segundo tempo, o Betis venceu o Leganés por 1 a 0, fora de casa, neste domingo, e assumiu a quinta posição do Campeonato Espanhol, com 12 pontos. Assim, a equipe de Sevilha também passou a encabeçar a zona de classificação à Liga Europa na competição nacional.

O resultado ainda fez o Leganés voltar a ficar isolado na lanterna da tabela, com apenas quatro pontos. Isso ocorreu pelo fato de que o Huesca empatou por 1 a 1 com o Girona, em casa, e chegou aos cinco pontos na penúltima posição.

O Girona é o décimo colocado, com nove pontos, e voltou a contar com um gol marcado pelo atacante uruguaio Stuani, que agora passou a contabilizar seis bolas na rede na competição. Ele é o vice-artilheiro do torneio, atrás apenas de André Silva, do Sevilla, que já marcou sete vezes.

Em outro duelo deste domingo, o Alavés foi derrotado pelo Levante por 2 a 1, fora de casa, e caiu para o sexto lugar, com 11 pontos, pois foi ultrapassado pelo Betis. Já o time vencedor desta partida, conquistada de virada com gols de Jason e Toño, deixou a zona de rebaixamento e assumiu a 16ª posição, com sete pontos.

Também neste domingo pela sétima rodada do Espanhol, o Valladolid superou o Villarreal por 1 a 0, com um gol de Suárez, e subiu para a nona colocação, com nove pontos. Ultrapassou o próprio rival derrotado, que caiu para o 11º lugar, com oito pontos.

A sétima rodada da competição será completada nesta segunda-feira, quando o Celta recebe o Getafe, em Vigo, às 16 horas (de Brasília).