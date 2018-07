Betis vence Málaga e embola briga pelo quarto lugar

O surpreendente time do Málaga segue com 42 pontos, um a mais que o Valencia, que empatou nesta 25.ª rodada. Na sequência aparecem a Real Sociedad, com 40, e o próprio Betis, com 39, todos brigando diretamente pelo quarto lugar.

No Estádio Benito Villamarín, o Bétis teve grande atuação no primeiro tempo. Diante dos seus torcedores, abriu o placar logo no primeiro minuto, com Jorge Molina, meia que depois ainda perderia um pênalti - a bola bateu no travessão e voltou dentro do gol, mas o árbitro não viu.

Aos 28, Mario ampliou a contagem. Já nos acréscimos, Pabón fez o terceiro, gol que seria o último do jogo, apesar das entradas dos brasileiros Julio Baptista e Lucas Piazon no time do Málaga no intervalo.