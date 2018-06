Betis vence, se aproxima da zona da Liga Europa e afunda o La Coruña na degola

Na partida que encerrou a 23.ª rodada do Campeonato Espanhol, o Betis conseguiu nesta segunda-feira um importante resultado na sua luta por uma vaga em competição europeia na próxima temporada. Mesmo atuando no estádio Riazor, em La Coruña, o time de Sevilha mostrou mais força e derrotou o La Coruña por 1 a 0. O gol foi marcado pelo atacante Loren Moron, aos nove minutos do segundo tempo.

A vitória fora de casa colocou o Betis dentro da briga por uma vaga na próxima edição da Liga Europa. Agora com 33 pontos, na oitava colocação, o time de Sevilha está apenas três atrás do rival Sevilla, que está em sexto lugar e fecha a zona de classificação para a competição europeia. Entre eles está o Eibar, em sétimo com 35 pontos.

Já a situação do La Coruña é desesperado com relação ao rebaixamento à segunda divisão. O clube da Galícia tem 17 pontos e está na 19.ª e penúltima colocação - só à frente do Málaga, que tem 13. O primeiro fora da degola é o Levante, com 20 pontos, à frente do Las Palmas, que tem 18.

Na próxima rodada, a 24.ª, o Betis terá um difícil compromisso pela frente. No próximo domingo, em casa, no estádio Benito Villamarín, receberá o Real Madrid. O La Coruña entrará em campo um dia antes, no sábado, contra o Alavés, no País Basco.