Betis x Barcelona: onde assistir ao vivo ao jogo do Espanhol

Betis e Barcelona se enfrentam neste domingo em compromisso válido pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol , às 17h00 (horário de Brasília), no Benito Villamarín, em Sevilla. É possível assistir ao confronto pela TV fechada e internet.

Betis x Barcelona: onde assistir ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN Brasil. O torcedor também pode assistir online pelo Watch ESPN.

Em crise após as declarações do secretário-técnico Éric Abidal, que acusou os jogadores de serem responsáveis pela demissão de Ernesto Valverde, O Barcelona entra em campo pressionado. A três pontos do líder Real Madrid, que soma 49 pontos, a equipe catalã busca um bom resultado fora de casa para se manter entre os ponteiros do nacional. Sem contar com Suárez e Dembelé, que está fora da temporada, Messi volta a ser o principal nome do ataque de Quique Setién. O treinador, aliás, que reencontra sua ex-equipe na Espanha.

O Betis chega para o confronto na 12ª posição, com 28 pontos, e tenta reencontrar o caminho das vitórias após dois tropeços nas últimas rodadas, contra Getafe (1 a 0) e Eibar (1 a 1). Para isso, Julen Lopetegui aposta no veterano Joaquín e nos habilidosos Canales e Fékir.