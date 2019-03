Betis x Barcelona: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Espanhol

O embalado Barcelona visita o Betis neste domingo, às 16h45 (horário de Brasília), no estádio Benito Villamarín, pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol.

Transmissão de Betis x Barcelona

Betis x Barcelona terá transmissão da ESPN Brasil e minuto a minuto do Estado. O Barcelona lidera, com folgas, o Espanhol com 63 pontos, enquanto o Betis aparece na oitava colocação, com 39.

O Barcelona ainda celebra a goleada por 5 a 1 sobre o Lyon, na quarta-feira, pela Liga dos Campeões, resultado que o classificou para as quartas de final da competição. No Espanhol, o time de Ernesto Valverde derrotou o Rayo Vallecano por 3 a 1, no sábado, dia 9.

O Betis tem apenas o Espanhol para se concentrar e espera aproveitar a vitória sobre o Celta por 1 a 0, na rodada passada, para iniciar uma nova fase e conseguir se aproximar da parte de cima da tabela. Mas para isso, precisará superar a poderosa equipe catalã.