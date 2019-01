Betis x Real Madrid: onde assistir ao vivo e horário da partida

Betis e Real Madrid jogam neste domingo, pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida marca o confronto direto de dois times que lutam para entrar na zona de classificação para a Liga dos Campeões - ficar entre os quatro primeiros.

Betis x Real Madrid terá transmissão da ESPN e acompanhamento em tempo real do Estado. O Betis está em sexto lugar, com 26 pontos, quatro a menos que o Real Madrid, que aparece em quinto.

O Real Madrid vem de uma tranquila vitória por 3 a 0 sobre o Leganés, pelo jogo de ida da Copa do Rei. No Espanhol, a equipe vem de derrota por 2 a 0 para o Real Sociedad. No jogo de hoje, o atacante Vinicius Júnior é dúvida, pois se recupera de uma gripe.

Coincidentemente, o Betis vem de um empate sem gols contra o mesmo Real Sociedad, msa pela Copa do Rei. No Espanhol, foi surpreendido e perdeu fora de casa para o Huesca, por 2 a 1.