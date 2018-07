Beto Campos antecipa saída e pede demissão no Criciúma

Beto Campos deixou de ser treinador do Criciúma nesta quarta-feira. Após o empate sem gols com o Náutico, na última terça-feira à noite, ele alegou que não poderia extrair mais nada do time, já sem pretensões na Série B do Campeonato Brasileiro, e pediu demissão. O gerente de futebol, Emerson de Almeida, anunciou a decisão logo após a partida.

A saída de Campos já estava certa, mas o plano é que ele saísse apenas ao fim da segunda divisão. O treinador chegou ao time catarinense sob o aviso de que ficaria apenas até o final da temporada. Isso porque tem um acordo para comandar o Novo Hamburgo no Campeonato Gaúcho de 2018, com a missão de buscar o bicampeonato depois de fazer história com a conquista do título no primeiro semestre.

Apesar do aviso sobre o compromisso, a diretoria do Criciúma se mobilizou para tentar a permanência do técnico. Por fim, na última segunda-feira, o presidente Jaime Dal Farra revelou que as negociações não avançaram e que Campos vai mesmo retornar para o interior gaúcho.

Beto Campos comandou o Criciúma em 12 partidas, nas quais conquistou três vitórias, quatro empates e cinco derrotas, com 36,1%.

A diretoria não confirmou ainda quem vai dirigir o time nos últimos dois jogos. O próximo será contra o Ceará, sábado, às 19h30, no estádio Heriberto Hülse.