Bia Haddad Maia supera Stosur e avança às quartas de final em Praga

A brasileira Beatriz Haddad Maia conseguiu nesta quarta-feira a maior vitória da sua carreira. A número 144 do mundo avançou às quartas de final do Torneio de Praga ao superar a australiana Samantha Stosur, a 19ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em 1 hora e 18 minutos.

Hoje uma Top 20, Stosur já foi a quarta colocada no ranking da WTA e foi campeã do US Open em 2011, além de ter outra final de um dos torneios do Grand Slam na sua carreira, em 2010, quando foi vice em Roland Garros. Nesta quarta, porém, acabou sendo superada pela brasileira de apenas 20 anos.

Essa foi a segunda vitória de Bia Haddad na chave principal em Praga. A brasileira "furou" o qualifying do evento checo e superou em dois sets a norte-americana Christina McHale, integrante do Top 50, na última terça-feira.

Agora em busca de uma vaga nas semifinais do Torneio de Praga, a paulista terá pela frente uma tenista da casa, a checa Kristyna Pliskova, irmã de Karolina Pliskova, que nesta quarta-feira avançou por W.O. diante da compatriota Lucie Safarova e ocupa a 58ª colocação no ranking.

No primeiro set do duelo com Stosur, Bia conseguiu uma quebra de saque no segundo game, mas não sustentou o seu serviço na sequência. A brasileira voltou a converter break point no oitavo game e dessa vez não vacilou, fechando a parcial em 6/3.

Embalada, Bia começou com tudo no segundo set. A brasileira abriu 4/0 e depois sustentou o seu saque para assegurar o seu triunfo por 6/2 e a passagem às oitavas de final do Torneio de Praga.

Também nesta quarta, a checa Barbora Strycova, número 18 do mundo, superou a compatriota Lucie Hradecka (173ª) por 6/3 e 7/5, e agora vai encarar Katerina Siniakova, também da República Checa e 39ª colocada no ranking, que superou a russa Natalia Vikhlyantseva por 4/6, 6/4 e 6/4.

Além disso, a italiana Camila Giorgi e a alemã Mona Barthel venceram seus jogos e vão duelar nas quartas de final do Torneio de Praga.